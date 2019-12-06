Advertisements
Advertisements
Advertisements

HDماتشON SPORTمشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشر كورة لايف يلا شوت رابط ماتش الاهلي والهلال kora online مشاهدة elahly

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 05:51 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
يلا شووت ElAhly مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط بين سبورت يوتيوب ماتش الاهلي لايف
 

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي مع نظيره  الهلال، في مباراة الذهاب التي تجمع بينهم مساء اليوم ، ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019 /2020.

 

 

يلا شووت ElAhly مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط بين سبورت يوتيوب ماتش الاهلي لايف
 

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني
تنطلق مباراة الاهلي المصري ضد الهلال السودني في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ، وتقام المباراة علي أستاد الأهلي " في( محافظة القاهرة _ مصر ) ."ملعب
 

تذاع لمباراة حصرياً فور إنطلاقها في موعدها المحدد عبر قناة " ، معلقاً علي المباراة " حفيظ دراجي"BEIN SPORT HD 1"

يدخل فريق  الأهلي المصري المباراة في المجموعة الثانية في المركز الرابع و الأخير بدزن نقاط ، بينما يحتل الهلال السودني المركز المركز الاول برصيد 3 نقاط .



 يلا شووت ElAhly مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط بين سبورت يوتيوب ماتش الاهلي لايف
 
 

 
لعب الهلال السوداني حتي الأن مباراة واحدة فقط ونجح في التغلب علي نظيره بلاتينيوم وأنتهت المباراة بنتيجة 1-2 لصالح الهلال  وذلك في يوم 29 من شهر نوفمبر في هذا العام الجاري ضمن إطار منافسات الجولة الأولي من بطولة دوري أبطال أفريقيا ، علي ملعب الهلال " ."

 

 يلا شووت ElAhly مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط بين سبورت يوتيوب ماتش الاهلي لايف
 
 

 

بينما لعب الأهلي المصري مباراة واحدة فقط ايضا وتعثر أمام نظيره النجم الساحلي و أنتهت المباراة بنتيجة 0-1  ، وذلك في يوم  29 من شهر نوفمبر في هذا العام الجاري في إطار منافسات الجولة الاولي علي ملعب " الاولمبي برادس ".

 

يلا شووت ElAhly مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط بين سبورت يوتيوب ماتش الاهلي لايف
 

 
في أخر مواجهة جمعت بين الفريقين نجح الهلال  في التغلب علي نظيره الأهلي المصري بثلاثية مقابل لا شئ  وذلك في مباراة الإياب التي جمعت بينه ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة  في دور الثامنية من بطولة دوري ابطال افريقيا في عام 2007 . 

 

يلا شووت ElAhly مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط بين سبورت يوتيوب ماتش الاهلي لايف
 

صرح رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأهلي أن فريقه يسعي بكل قوته للفوز علي نظيره السودني وتعويض النقاط التي فقدها في الجولة الأولي ، وقال فايلر من الضروري ان نحقق الفوز علي الهلال السودني اليوم وحصد الثلاث نقاط تحسين مركزنا في ترتيب المجموعة ، وتابع حديثه قائلاً  نحن نحترم جميع المنافسين ، وكل الفرق المشاركة في البطولة قوية وتتمتع بامكانيات عالية فنية  للغاية ، نحن درسنا المنافس بشكل جيد وسنقاتل من أجل الفوز واسعاد جماهير القلعة الحمراء وأختتم حديثة لابد أن نتأقلم ونتعامل جيداً مع جميع الظروف التي نواجهه ولدينا بدائل للغيابات ونحن نحترم جميع الفرق سواء من جنوب أو شمال أفريقيا  .

 

يلا شووت ElAhly مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط بين سبورت يوتيوب ماتش الاهلي لايف
 

ويستغل الأهلي عاملي الارض و الجمهور وخاصة أن المباراة علي ملعب " النادي الاهلي " الذي اعلن عنه مساء أمس في احتفالية كبيرة بداخل أستاد "التتش " ، وأختتم الفريق مساء أمس الخميس تدريباته تحضيراً  لمواجهة اليوم ويعتبر لقاء مصيري بالنسبة للأحمر ، ويذكر أن المران جاء خفيفاً وترفيهياً للغاية من أجل تغلب الفريق علي حالة الاجهاد والتعب الذي يواجهه وضغط المباريات ، وخاض اللاعبين تقسيمة جماعية لكرة اليد ، وخاض محمد الشناوي وشريف أكرامي ومصطفي شوبير تمرينات فنية قوية للغاية .

 

 يلا شووت ElAhly مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط بين سبورت يوتيوب ماتش الاهلي لايف
 

وبعد المران عقد السويسري رينية فايلر محاضرة فنية بالفديو في معسكر الفريق ، وتضمن لقطات لمباريات الهلال السودني كي يرصد نقاط الضعف والقوة لدي خصمه ، ومن المقرر أن يرتدي الأهلي اليوم زيه التقليدي الذي يتكومن من القميص الأحمر و الشورت الأبيض و الجورب الأحمر ، بينما يأتي الهلال بالطقم الازرق بالكامل .

 

يلا شووت ElAhly مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط بين سبورت يوتيوب ماتش الاهلي لايف
 

 وتحث اللاعب : رامي ربيعة عن مواجهة الهلال قائلاً نحن نسعي لفوز وحصد النقاط وتعويض الخساره في المباراة الاولي امام النجم الساحلي ، وتابع حديثه جميع اللاعبين في حالة تركيز شديدة وعلي أتم استعداد للمباراة من حصد اول ثلاثنقاط غالية بالنسبه لنا ، وعلي علي أمر حضور الجماهير قائلا هذا الامر جيد للغاية من اجلنا ويسعد اللاعبين وهو أمرايجابي وحافزاً كبير والجماهير هي خير دافع لنا من أجل الفوز ونسعي لاسعادهم ، واختتم حديثه الجميع علي قلب راجل واحد وهدفنا هو التغلب علي المنافس .
 

يلا شووت ElAhly مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط بين سبورت يوتيوب ماتش الاهلي لايف
 

 ابدي المدير الفني للهلال السودني صلاح ادم عن مدي سعادته بالتواجد في مصر ومواجهة الأهلي ،وقال سعيد للغاية بوجودي في مصر وتردبت من قبل في نادي الشرطة ، اضاف في تصريحاته قائلاً مواجهة الاهلي لم تكن سهلة اطلاقا وهي مهمة للغاية بالنسبه لنا ،نحن نحمل مشؤلية 37 مليون مشجع للهلال ونريد اسعادهم كما هو الحال في النادي الاهلي الذي يحمل متطلعات  100 مليون مشجع ، نحن نسعي للخروج من المباراة بنتيجة إيجابية من لقاء اليوم ، الجمهور أهم شي في اللقاء وواجب علينا اسعاده ، ونحن لا نخشي جمهور الأهلي ونحتول بقدر الامكان لخطف الثلاث نقاط والانفراد بالصدراة  ، واكد بيشا لاعب الفريق انه يرغب في تقديم مباراة قوية وكبيرة للغاية امام الاحمر اليوم .

Advertisements

أخبار تهمك

أكثر من 10 قنوات مفتوحة.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر AHLY VS Al-Hilal Omdurman LIVE

منذ 40 دقيقة

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ يومين

كارتيرون يكتفي بالجهاز المحلي مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

فايلر يوجه صدمة إلى نجم الجونة

منذ حوالي 14 ساعة

مفرهد وهنام.. هنا الزاهد تفجر مفاجأة بشأن ما حدث في ليلة زفافها على أحمد فهمي

منذ حوالي 9 ساعات

8 معلومات لا تفوتك عن ستاد النادي الأهلي الجديد

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الأهلي يكشف موقفه النهائي من ضم النقاز

منذ حوالي 12 ساعة

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

منذ ساعتين

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

منذ حوالي 16 ساعة

«قناة مفتوحة مصرية» تذيع مباراة الأهلي والهلال السوداني مجاناً.. «يلا شوت» مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشرcaf Ahly

منذ أقل من ساعتين

«كورة لايف NOW» القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي اليوم AHLY TODAY

الآن

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ يوم

عاجل| مفاجآت بالجملة في قائمة ريال مدريد.. استبعاد 7 لاعبين وظهور وجه جديد

منذ ساعة

Time Sport «قناة مفتوحة» شاهد مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد الهلال بث مباشرAHLY ONLINE

منذ أقل من ساعة

عاجل.. ريال مدريد يحسم أولى صفقات الموسم الجديد

منذ ثلث ساعة

إصابة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:40 م

12 قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

عاجل| مفاجآت بالجملة في قائمة ريال مدريد.. استبعاد 7 لاعبين وظهور وجه جديد

05:37 م

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

02:58 ص

فايلر يوجه صدمة إلى نجم الجونة

05:06 ص

عاجل.. ريال مدريد يحسم أولى صفقات الموسم الجديد

06:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

DMCA.com Protection Status