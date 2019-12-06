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البريد: نسعي لتسهيل التجارة الإلكترونية بين الدول الإفريقية

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 05:28 م
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بوابة الفجر
احمد الشيخ
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اختتمت اليوم اعمال منتدى البريد الافريقي "Ecom Africa"  فى دورته العاشرة والذي استضافته مصر تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمشاركة مديري اتحاد البريد العالمي والافريقي وجميع المديرين التنفيذيين للمؤسسات البريدية بأفريقيا.

 

ومن جانبه قال عصام الصغير رئيس مجلس ادارة البريد المصري "إن انعقاد منتدي يحضره كافة رؤساء الهيئات البريدية والافريقية والعربية فى مصر يعد حدث تاريخي يدعو الي الفخر ويؤكد على ريادة مصر فى مجال الخدمات البريدية واللوجستية."


وتم أختيار مصر كرئيسة لهيئات البريدية الإفريقية لمدة عامين قادميين.

 


تسهيل التجارة الإلكترونية  بين الدول  الافريقية:

وأوضح "الصغير" خلال تصريحات صحفية، أن هذا المنتدي يحمل أهمية خاصة حيث أنه يتناول العديد من الموضوعات المحورية الهامة التي تخص مستقبل العمل البريدي علي مستوي افريقيا، مشيراً الي ان البريد المصري يسعي الي تسهيل التجارة الالكترونية بين الدول الافريقية خاصة بعد انشاء مركز التجميع اللوجستي للبريد المصري بمطار القاهرة حيث انه تم توقيع الكثير من مذكرات التفاهم مع العديد من الدول الافريقية ومنها نيجيريا وكوت يفوار وغينيا الاستوائية  و ليبيا و مدغشقر و السودان و الاردن و الكاميرون و توجو و جامبيا و موريتانيا و غينيا كوناكري لإتاحة التسوق الالكتروني لعملاء تلك الدول من الولايات المتحدة الامريكية وانجلترا والصين عبر البريد المصري من خلال مركز التجميع اللوجستي بالقاهرة مشيراً الي ان تشجيع التجارة الالكترونية بين الدول الافريقية واستغلال التقدم التكنولوجي الذي وصل اليه البريد المصري ادي الي التفكير في وجود منصة للتجارة الالكترونية موضحاً ان البريد المصري اول من انشأ موقع البريد مول ليكون منصة للتجارة الالكترونية مع الدول الافريقية  وبعد تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تهدف الي انشاء منصة رقمية افريقية للتجارة الالكترونية تم اتخاذ خطوات جادة لتنفيذ هذه التكليفات في اسرع وقت باعتبارها من الموضوعات الاساسية علي اجندة المؤتمر.

 

واضاف عصام الصغير أن استضافة البريد المصري لهذا المؤتمر يأتي دعماً للجهود الرامية إلى فتح مجالات جديدة لتقديم الخدمات البريدية للدول الافريقية والعربية كما ان حضور بسكال كليفاز نائب المدير العام لاتحاد البريد العالمي ويونس جبرين أمين عام الاتحاد البريدي الافريقي الشامل بالاضافة الي اكثر من 200 قيادة بريدية بأفريقيا والدول العربية فعاليات المنتدى وورش العمل يؤكد علي دعم الهيئات الدولية لمصر على كافة المستويات.

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