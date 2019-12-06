عاجل| مفاجآت بالجملة في قائمة ريال مدريد.. استبعاد 7 لاعبين وظهور وجه جديد

كشف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني القائمة الرسمية لمواجهة فريق إسبانيول غد السبت في الجولة الـ16 ببطولة الدوري.









واستبعد زيدان 7 لاعبين من قائمة ريال مدريد بسبب الإصابات وهم أسينسيو، خاميس، جاريث بيل، ناتشو، هازارد، لوكاس فاسكويز، مارسيلو فيما قرر المدرب استدعاء إبراهيم دياز للقائمة لسد الفراغ الهجومي بسبب اصابة هازارد وجاريث بيل.









وجاءت قائمة ريال مدريد الرسمية كالتالي:





حراسة المرمي: كورتوا، ألتيوب، أريولا





خط الدفاع: ميليتاو، كارفاخال، راموس، فاران، ميندي، أودريوزولا





خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، إيسكو





خط الهجوم: بنزيمة، يوفيتش، رودريغيو جوس، فينسيوس، إبراهيم دياز



