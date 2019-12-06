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لأول مرة.. اقتراح بإنشاء أكشاء لشراء القمامة بالقناطر الخيرية 

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 05:38 م
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اللواء ضياء الدين عبد الحميد
اللواء ضياء الدين عبد الحميد
محمد نبيل
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أعلن اللواء ضياء الدين عبد الحميد رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، عن إقتراح بانشاء اكشاك لجمع المخلفات وان يقوم المواطن بفصل المخلفات من المنزل إلى صلبة وعضوية تشتمل الصلبه على (كانز ومواد البلاستيك واي مواد معدنية ومخلفات الورق والخشب والكرتون) والعضوية على بقايا الاطعمة وخلافه ويتم بيع المخلفات الصلبة للاكشاك التي يجري تخصيصها تحت إدارة متعهدين نظافة، علي ان يعمل بالاكشاك شباب يتم تنظيمهم على فترات للعمل. 

وأشار إلى أن الأكشاك سيتم وتوزيعها على المدينة والعشوائيات والقرى بكل منطقة كشك أما عن المخلفات العضوية يتم القائها في صناديق القمامة التي يقوم المجلس برفعها.

وأكد في تصريحات صحفية، ان ذلك ينعكس بدوره على البيئة ويؤدي للحفاظ عليها من التلوث ويضفي الطابع الحضاري ويحد من البطالة من خلال إتاحة فرص عمل للشباب ويوفر في طاقات عمال النظافة وتوجيه طاقتهم نحو تجريد الاتربة من الطرق وتجميل الشوراع والميادين واضفاء المظهر الحضاري اللائق للمركز والمدينة.

ولفت إلى أن التصويت على الاقتراح يجري لمدة يومين برجاء ترك مؤيد أم معارض في التعليقات على صفحة مجلس المدينة بالفيس بوك.

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الكلمات المفتاحية

مصر قمامة اكشاك اخبار

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