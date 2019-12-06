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القصة الكاملة لحريق سيارة مواد بترولية أعلى دائري الخصوص (صور)

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 05:34 م
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
هدى زيدان
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اندلع حريق هائل بسيارة لنقل المواد البترولية أعلى الطريق الدائري بالقرب من منطقة الخصوص، ما أسفر عن عرقلة حركة المرور وأثار موجة من الذعر بين قائدي السيارات وسكان المنطقة.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغًا بنشوب الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وتمكنت من السيطرة عليه في وقتٍ قياسي دون حدوث خسائر في الأرواح.

ووصل فريق من النيابة العامة لموقع حريق سيارة المواد البترولية للتحقيق في الواقع، والوقوف على أسبابها.

كما وصل إلى موقع الحدث اللواء علاء الدين متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، للوقوف على أسباب حريق السيارة المحملة بمواد بترولية "جاز" على الطريق الدائري بمنطقة الخصوص.

وتقوم قوات الحماية المدنية الآن بتبريد جسم السيارة المعدني مستخدمة رشاشات المياه، استعدادًا لتسيير حركة المرور بشكلٍ طبيعي.

وأكد مصدر أمني لـ"الفجر" أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح، مشيرًا إلى أن سائق السيارة المشتعلة تمكن من القفز منها عقب نشوب الحريق؛ لتنقذه العناية الإلهية، مؤكدًا على أنه سيتم التحقيق معه للوقوف على ملابسات الحريق.

واحترقت سيارة محملة بموادٍ بترولية مساء اليوم الجمعة أعلى الطريق الدائري عند منطقة الخصوص، ما أسفر عن موجة من الذعر بين قائدي السيارات الذين خشوا انفجار السيارة، وعلى الفور تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

القصة الكاملة لحريق سيارة مواد بترولية أعلى دائري الخصوص (صور)
القصة الكاملة لحريق سيارة مواد بترولية أعلى دائري الخصوص (صور)
القصة الكاملة لحريق سيارة مواد بترولية أعلى دائري الخصوص (صور)
القصة الكاملة لحريق سيارة مواد بترولية أعلى دائري الخصوص (صور)
القصة الكاملة لحريق سيارة مواد بترولية أعلى دائري الخصوص (صور)
القصة الكاملة لحريق سيارة مواد بترولية أعلى دائري الخصوص (صور)
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