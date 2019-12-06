«يلا شوت beIN » مشاهدة مباراة الرجاء البيضاوي وفيتا كلوب بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الرجاء اليوم YALLA Morocco

يحل فريق الرجاء البيضاوي المغربي ضيف ثقيل على فريق فيتا كلوب الكونغولي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، فى تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة والسابعة مساء بتوقيت السعودية والثامنة مساء بتوقيت الإمارات والخامسة مساءا بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة الرجاء المغربي وفيتا كلوب الكونغولي





يستضيف فريق فيتا كلوب الكونغولي على ملعبه نظيره الرجاء البيضاوي المغربي فى تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة والسابعة مساء بتوقيت السعودية والثامنة مساء بتوقيت الإمارات والخامسة مساء بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.





مباراة اليوم الرجاء البيضاوي المغربي ضد فيتا كلوب موعد المباراة 18:00 مساء بتوقيت القاهرة - 19:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة القناة الناقلة beIN Sports HD 1







ويذكر أن فيتا كلوب تلقي هزيمة خارج ملعبه الجولة الماضية أمام شبيبة القبائل الجزائري بهدف دون رد، بينما تلقي أيضا فريق الرجاء أيضا هزيمة على ملعبه من فريق الترجي التونسي بهدفين دون رد.







