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يلا كورة ELAHLY مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني بث مباشر رابط ماتش الاهلي بدون تقطيع جودة متعددة NOW مشاهدة الاهلي

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 05:26 م
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بوابة الفجر
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يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الاهلي والهلال السوداني بث مباشر اليوم 06‏/12‏/2019 دوري أبطال أفريقيا، يستضيف ستاد الأهلي مباراة جديدة تجمع بين فريق الأهلي وفريق الهلال في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويخوض فريق الأهلي مباراته عازما على تحقيق الفوز دون سواه حتى يعوض الخسارة التي تلقاها خلال مباراته أمام فريق النجم الساحلي، والتي انتهت بهدف مقابل لا شئ خلال مباراة الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا، فيما تمكن فريق الهلال السوداني من تحقيق الفوز على فريق بلاتنيوم الزيمبابوي بهدفين مقابل هدف خلال مباراة الجولة الأولي من البطولة، وقد نشرت العديد من التقارير الصحفية أنه قد تم تغيير حكم مباراة النادي الأهلي أمام الهلال السوداني، وأكدت التقارير أنه قد تم الإستعانة بالحكم لحلو بن إبراهيم عوضاً عن مصطفى غبريال وذلك بسبب ارتباطه بالمشاركة في نهائي كأس العالم للأندية، ومن المتوقع أن تشهد المباراة منافسة قوية من كلا الفريقين الذي يسعى كلاً منهما في تحقيق نتيجة إيجابية تمكنه من التأهل إلى الدور القادم من البطولة.



بطاقة مباراة الأهلي Vs الهلال السودان.
البطولة : دوري أبطال أفريقيا (دور المجموعات - الجولة الثانية).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .
الملعب : ستاد الأهلي .
المعلق : حفيظ دراجي .

موعد مباراة الاهلي والهلال :
في تمام الساعة الــ 10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
في تمام الساعة الــ 9:00 مساءاً بتوقيت مصر .
في تمام الساعة الــ 9:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
في تمام الساعة الــ 9:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
في تمام الساعة الــ 9:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

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