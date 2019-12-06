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القوات العراقية: عمليات بغداد تفكك 3 صواريخ كاتيوشا بمنطقة سبع البور موجهة للعاصمة

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 05:16 م
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الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية
الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية
الفجر
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أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء عبد الكريم خلف، مساء اليوم الجمعة، أن عمليات بغداد تفكك 3 صواريخ كاتيوشا في منطقة سبع البور كانت موجهة لوسط العاصمة بغداد، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

هذا وكانت وسائل إعلام عراقية، قد أفادت اليوم، بسقوط قتيل وعدد من الجرحى في انفجار عبوة ناسفة في محافظة كركوك

وفي سياق متصل، أسفر انفجار سيارة مفخخة، في مدينة سرى كانيه (رأس العين) بغربي كوردستان (كوردستان سوريا)، عن مقتل وإصابة 12 شخصاً على الأقل، وأصيب 11 شخصا بجروح، إثر انفجار ثلاث عبوات ناسفة، في مناطق متفرقة بمحافظة كركوك، شمالي العراق.

وقالت المصادر الأمنية، إن "ثلاث عبوات انفجرت في مناطق متفرقة من كركوك ما أدى إلى إصابة 11 شخصا بجروح بينهم عسكري".

وقد أفادت وسائل إعلام عراقية بسقوط قتيلين على الأقل وإصابة ثالث بتفجير سيارة مفخخة استهدف مدينة القائم العراقية الواقعة قرب الحدود السورية.

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن قائم مقام (عمدة) أحمد الدليمي، تأكيده، سقوط ضحايا في التفجير الذي هز المدينة الواقعة في محافظة الأنبار.

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القوات العراقية القوات العراقية العراق العاصمة

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