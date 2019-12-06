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«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة الرجاء البيضاوي وفيتا كلوب بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOW Morocoo رابط مباشر الرجاء KORA

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 05:22 م
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مشاهدة مباراة الرجاء وفيتا كلوب
مشاهدة مباراة الرجاء وفيتا كلوب
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يحل فريق الرجاء البيضاوي المغربي ضيف ثقيل على فريق فيتا كلوب الكونغولي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، فى تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة والسابعة مساء بتوقيت السعودية والثامنة مساء بتوقيت الإمارات والخامسة مساءا بتوقيت جرينتش.


القنوات الناقلة لمباراة الرجاء المغربي وفيتا كلوب الكونغولي

يستضيف فريق فيتا كلوب الكونغولي على ملعبه نظيره الرجاء البيضاوي المغربي فى تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة والسابعة مساء بتوقيت السعودية والثامنة مساء بتوقيت الإمارات والخامسة مساء بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1  الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.


ويذكر أن فيتا كلوب تلقي هزيمة خارج ملعبه الجولة الماضية أمام شبيبة القبائل الجزائري بهدف دون رد، بينما تلقي أيضا فريق الرجاء أيضا هزيمة على ملعبه من فريق الترجي التونسي بهدفين دون رد.


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