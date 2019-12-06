رامي صبري يفوز بجائزة أفضل مطرب عربي لعام 2019 من مهرجان نجم العرب

أعلن الفنان رامي صبري، عن فوزه بجائزة أفضل مطرب عربي لعام2019، وذلك من مهرجان نجم العرب، ويقام حفل توزيع الجوائز غدًا السبت الموافق 7 ديسمبر، في فندق جراند نايل تاور.



حيث نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق رامي على الصورة قائلاً: "فزت بجائزة أفضل مطرب عربي في مهرجان نجم العرب 2019 وذلك من خلال التصويت من الوطن العربي فقط".



وفي سياق آخر، يستعد الفنان رامي صبري، لإحياء حفلاً غنائيًا ضخمًا، وذلك يوم الجمعة الموافق 27 ديسمبر الجاري، في المسرح الرئيسي بالقرية العالمية في دبي.



والجدير بالذكر أنَّ كليب "وبقابل ناس"، للفنان رامي صبري حصد مشاهدات كبيرة على موقع يوتيوب بعد مرور أقل من 24 ساعة على طرحه، حيث حقق الكليب أكثر من 100 ألف مشاهدة، تصدرت الأغنية مؤشرات البحث فى مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.



والجدير بالذكر أنَّ، آخر ألبومات رامي صبري، هو ألبوم "وبقابل ناس"، واشتمل الألبوم على 12 أغنية، وهم "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنساني"، و"قولت اللي عندي"، و"هو في كده"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبي"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمي"، و"فارق معاك".

