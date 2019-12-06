«قناة مفتوحة مصرية» تذيع مباراة الأهلي والهلال السوداني مجاناً.. «يلا شوت» مشاهدة مباراة الاهلي والهلال بث مباشرcaf Ahly

يستضيف النادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر نظيره فريق الهلال السوداني اليوم الجمعة 6 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد الأهلي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا.





ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا :-





وكان المارد الأحمر قد تعرض للهزيمة في الجولة الأولى من دور المجموعات من فريق النجم الساحلي التونسي بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب رادس الأولمبي، بينما نجح فريق الهلال السوداني في تحقيق الفوز على ملعبه ووسط جماهيره على فريق بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، ويتصدر الفريق السوداني ترتيب تلك المجموعة بفارق الأهداف عن فريق النجم الساحلي.





موعد مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني :-





وسوف تقام المباراة بين فريق الاهلي وفريق الهلال السوداني في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساء اليوم الجمعة بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي، حيث ستذاع المباراة بين النادي الأهلي والفريق السوداني على قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD على قمري النايل سات والعرب سات.





القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني :-





- قناة تايم سبورت الرياضية المصرية عبر التردد الأرضي





- قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 11785 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Eutelsat Sesat W4.





- قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.





- قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.





- قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.





- قناة Maiwand TV / التردد، 11885 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر Y1A.





- قناة SRF Zwei HD / التردد، 10971 أفقي / معدل الترميز، 29700 / القمر، Hot Bird.





- قناة Sport 1 Hungary / التردد، 12034 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، THor 2/3.





- قناة Sport 1 Hungary / التردد، 11727 عمودي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.





- قناة Ziggo Sport Select HD / التردد، 12129 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.





- قناة Club RTL / التردد، 12722 أفقي / معدل الترميز، 23500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.



