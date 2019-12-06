إيبارشية سوهاج تقيم يوما للصلاة من أجل الدعوات

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية عن إقامة يوم للصلاة تحت رعاية وحضور صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، وبمشاركة صاحب النيافة الأنبا يوسف أبو الخير المطران الفخري لإيبارشية سوهاج.





بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي بمشاركة أصحاب النيافة، ولفيف من الآباء الكهنة، كما تضمن اليوم أيضًا سماع الحاضرين لعدة أنواع من الخبرات "كاهن، راهبة، متزوجين، بالإضافة إلى شمامسة الكلية الإكلريكية".





حضر اليوم عدد من شباب وشابات الإيبارشية، وجميع الرهبنيات بالإيبارشية.





كان الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية قد اجتمع مع جمعية مارمنصور بشبرا، وذلك بدير الآباء اللعازريين.





بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، وعقب صلاة القداس ألقي الأنبا باخوم كلمة تكلم فيها حول إيصال تدبير الله إلى إخوة الرب عن طريق الخدام، وقد تحدث أيضًا عن كيفية تقديم الخدمة، وعدم التباهي فيها.





وعقب الكلمة كرم نيافته الأعضاء المختارين بإجمالي خمسة عشر فردًا، بالإضافة إلى المكتب المثالي، كما قامت جمعية القديس منصور فرع شبرا بتكريم الأنبا باخوم.



