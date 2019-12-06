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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 / 12 / 2019.. إنتر ميلان ضد روما بث مباشر

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 04:48 م
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مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم
حسن شحاتة
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مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الجمعة الموافق 6 / 12 / 2019، أبرزها مباراة إنتر ميلان ضد روما في الدوري الإيطالي، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

 

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

 

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا

 

فيتا كلوب الكونجولي x الرجاء المغربي، تقام المباراة في تمام 6:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات، و5:00 مساءا بتوقيت تونس، و4:00 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 1 beIN SPORT.

 

الترجي التونسي x شبيبة القبائل الجزائري، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و8:00 مساءا بتوقيت تونس، و7:00 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 2 beIN SPORT.

 

الأهلي x الهلال السوداني، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و8:00 مساءا بتوقيت تونس، و7:00 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 1 beIN SPORT.

 

مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر "دور الـ32"

 

أنطلقت مباريات اليوم في كأس مصر بمباراة سموحة ضد العبور، في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وإنبي أمام الترسانة، في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

 

مواعيد مباريات اليوم في كأس إيطاليا "دور الـ32"

 

كالياري x سامبدوريا، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و9:00 مساءا بتوقيت تونس، و8:00 مساءا بتوقيت جرينتش.

 

مواعيد مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين "دور الـ32"

 

أنطلقت مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين بمباراة النجوم ضد أهلي جدة، في تمام 4:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

 

النصر x البكيرية، تقام المباراة في تمام 6:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، و5:45 مساءا بتوقيت تونس، و4:45 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ16"

 

فياريال x أتلتيكو مدريد، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و9:00 مساءا بتوقيت تونس، و8:00 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 3.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ15"

 

إنتر ميلان x روما، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، و8:45 مساءا بتوقيت تونس، و7:45 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 4 beIN SPORT.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ14"

 

آينتراخت فرانكفورت x هيرتا برلين، تقام المباراة في تمام 9:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، و8:30 مساءا بتوقيت تونس، و7:30 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 5.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي "الجولة الـ17"

 

نيم أولمبيك x ليون، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، و8:45 مساءا بتوقيت تونس، و7:45 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 6 beIN SPORT.

 

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