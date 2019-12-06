مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 / 12 / 2019.. إنتر ميلان ضد روما بث مباشر

مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الجمعة الموافق 6 / 12 / 2019، أبرزها مباراة إنتر ميلان ضد روما في الدوري الإيطالي، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي " مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا

فيتا كلوب الكونجولي x الرجاء المغربي، تقام المباراة في تمام 6:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات، و5:00 مساءا بتوقيت تونس، و4:00 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 1 beIN SPORT.

الترجي التونسي x شبيبة القبائل الجزائري، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و8:00 مساءا بتوقيت تونس، و7:00 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 2 beIN SPORT.

الأهلي x الهلال السوداني، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و8:00 مساءا بتوقيت تونس، و7:00 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 1 beIN SPORT.

مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر "دور الـ32"

أنطلقت مباريات اليوم في كأس مصر بمباراة سموحة ضد العبور، في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وإنبي أمام الترسانة، في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات اليوم في كأس إيطاليا "دور الـ32"

كالياري x سامبدوريا، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و9:00 مساءا بتوقيت تونس، و8:00 مساءا بتوقيت جرينتش.

مواعيد مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين "دور الـ32"

أنطلقت مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين بمباراة النجوم ضد أهلي جدة، في تمام 4:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

النصر x البكيرية، تقام المباراة في تمام 6:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، و5:45 مساءا بتوقيت تونس، و4:45 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ16"

فياريال x أتلتيكو مدريد، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، و9:00 مساءا بتوقيت تونس، و8:00 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 3.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ15"

إنتر ميلان x روما، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، و8:45 مساءا بتوقيت تونس، و7:45 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 4 beIN SPORT.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ14"

آينتراخت فرانكفورت x هيرتا برلين، تقام المباراة في تمام 9:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:30 مساءًا بتوقيت الإمارات، و8:30 مساءا بتوقيت تونس، و7:30 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORT 5.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي "الجولة الـ17"

نيم أولمبيك x ليون، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، و8:45 مساءا بتوقيت تونس، و7:45 مساءا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة 6 beIN SPORT.