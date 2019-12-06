موعد مباراة الاهلي والهلال السوداني اليوم 6/12/2019 في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يواجه النادي الاهلي نظيره الهلال السوداني مساء اليوم الجمعة، على ستاد الاهلي (السلام سابقًا)، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019 - 2020.





موعد مباراة الاهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

ستُقام مباراة الاهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا اليوم الجمعة، في تمام الساعة 9 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 10 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 11 مساءًا بتوقيت أبو ظبي.





القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

تذاع مباراة الاهلي والهلال السوداني اليوم في دوري أبطال إفريقيا حصريًا على قناتي "بي إن سبورت إتش دي 1" الرياضية المُشفرة beIN Sport HD 1 وقناة "تايم سبورت" الأرضية، بتعليق الجزائري حفيظ دراجي، ويدير اللقاء تحكيميًا الجزائري لحلو بن براهم.





التشكيل المتوقع لمباراة الاهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا





ومن المتوقع أن يبدأ الاهلي مباراته أمام الهلال السوداني بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمى: محمد الشناوي.





خط الدفاع: محمد هاني - رامى ربيعة - أحمد فتحي - محمود وحيد.





خط الوسط: عمرو السولية - محمد مجدي قفشة - وليد سليمان - رمضان صبحي - حسين الشحات.





خط الهجوم: جونيور أجايي.



