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مفتشي الآثار ميت رهينة: الـ25 قطعة المضبوطة كشف أثري.. والأرض امتداد لـ"معبد بتاح"

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 04:46 م
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أفادت معاينة مفتشي آثار ميت رهينة بأن القطع الـ 25 قطعة الآثرية المضبوطة بقطعة أرض بالمنطقة تعد كشفا أثريا يرجع إلى العصر الفرعوني، وأن الأرض المشار إليها، امتداد إلى معبد الإله بتاح الذي أنشاه رمسيس الثاني" الذي كان يعبد بهذا المكان تكريما له.

وكشفت التحقيقات عن تفاصيل قيام صراف تمويني بالحفر بقطعة أرض على بعد 10 أمتار من معبد الإله بتاح، بمنطقة ميت رهينة التابعة لمركز البدرشين، جنوب المحافظة، وتبين أنه قام ببناء سور بقطعة الأرض المشار إليها، بسبب طبيعة المكان السكانية، وحفره بعمق متر وأثناء حفره عثر على لوحة فرعونية، وعدم تمكنه من إستكمال الحفر لظهور مياه حال حفره لقرب الأرض من ترعة المريوطية.

وأضافت التحقيقات، أن الصراف التمويني صور اللوحة الفرعونية، مقطع فيديو وعرضها للبيع، كما عرض بقيام أحد الأشخاص باستكمال الحفر بقطعة الأرض، لعدم تمكنه من الحفر لظهور المياه.

وبينت التحقيقات أن ضباط مباحث الأثار برئاسة العميد أحمد الحسيني رئيس مباحث سياحة وآثار الجيزة، العقيد هاني حجازي رئيس مباحث سقارة، توصلوا إلى مقطع الفيديو المشار إليه، وإلى هوية صاحب المقطع، وتبين أنه "عبد الفضيل.أ.ع"، 63 سنة، صراف تمويني، وبمداهمة قوة من مباحث السياحة برئاسة العقيد هاني حجازي ومعاونه المقدم محمد حمودة، قطعة الارض، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وضباط مباحث مركز البدشين، وعثر على 24 قطعة آثرية، عبارة عن 19 لوحة جدارية آثرية، 5 كتل حجرية.

كانت نجح ضباط مباحث السياحة والآثار في القبض على صراف تمويني، لقيامه بالحفر وعثوره على لوحة آثرية وعرضها للبيع عن طريق مقطع فيديو، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وعاينت شرطة السياحة والآثار، برفقة لجنة من الآثار، وقوة من مباحث مركز البدرشين بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، على 24 قطعة أثرية، عبارة عن 19 لوحة أثرية، 5 كتل حجرية أثرية ترجع إلى رمسيس الثاني.

ووجه اللواء رضا العمدة مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار بالتحفظ على المضبوطات، والقبض على الصراف التمويني، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

مفتشي الآثار ميت رهينة: الـ25 قطعة المضبوطة كشف أثري.. والأرض امتداد لـ"معبد بتاح"
مفتشي الآثار ميت رهينة: الـ25 قطعة المضبوطة كشف أثري.. والأرض امتداد لـ"معبد بتاح"
مفتشي الآثار ميت رهينة: الـ25 قطعة المضبوطة كشف أثري.. والأرض امتداد لـ"معبد بتاح"
مفتشي الآثار ميت رهينة: الـ25 قطعة المضبوطة كشف أثري.. والأرض امتداد لـ"معبد بتاح"
مفتشي الآثار ميت رهينة: الـ25 قطعة المضبوطة كشف أثري.. والأرض امتداد لـ"معبد بتاح"
مفتشي الآثار ميت رهينة: الـ25 قطعة المضبوطة كشف أثري.. والأرض امتداد لـ"معبد بتاح"
مفتشي الآثار ميت رهينة: الـ25 قطعة المضبوطة كشف أثري.. والأرض امتداد لـ"معبد بتاح"
مفتشي الآثار ميت رهينة: الـ25 قطعة المضبوطة كشف أثري.. والأرض امتداد لـ"معبد بتاح"
مفتشي الآثار ميت رهينة: الـ25 قطعة المضبوطة كشف أثري.. والأرض امتداد لـ"معبد بتاح"
مفتشي الآثار ميت رهينة: الـ25 قطعة المضبوطة كشف أثري.. والأرض امتداد لـ"معبد بتاح"
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