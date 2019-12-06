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12 قناة تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم مجانًا.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر بدون تقطيع ahly beIN

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 04:40 م
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مباراة الأهلي والهلال السوداني
مباراة الأهلي والهلال السوداني
علي ماهر حلمي
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يلتقي اليوم الجمعة نادي الأهلي المصري نظيره نادي الهلال السوداني ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت مكه المكرمة والحادية عشر مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة على ستاد السلام الدولي بمدينة القاهرة.

ويسعي النادي الأهلي لاستغلال عامل الأرض و الجمهور للفوز و الحصول على الثلاث نقاط لتعويض هزيمة الجولة الأولى أمام نادي النجم الساحلي التونسي بينما يرغب نادي الهلال السوداني في الحصول على نتيجة إيجابية تضعه في صدارة المجموعة بالبطولة الأفريقية.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قناة تايم سبورت المصرية المفتوحة عبر التردد الأرضي داخل مصر فقط بالإضافة لقناة بي أن سبورت القطرية الحاصلة على حقوق الملكية لبطولة دوري ابطال أبطال إفريقيا.

ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي قائمة القنوات الناقلة لمباراة الاهلى و الهلال بالترددات :

 TIME SPORTS HD / التردد، UHF 32 / البث الأرضي
 داخل مصر فقط.
قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 12530 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر،  N S S 7.
قناة Canal + Sport 1 Afrique / التردد، 11785 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Eutelsat Sesat W4.
قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.
قناة Negaah TV / التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E.
قناة Maiwand TV / التردد، 11885 أفقي / معدل  الترميز، 27500 / القمر Y1A.
قناة SRF Zwei HD / التردد، 10971 أفقي / معدل الترميز، 29700 / القمر، Hot Bird.
قناة M4 Sport / التردد، 11900 أفقي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.
قناة Movistar Liga De Campeones / التردد، 11259 عمودي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra.
قناة Sport 1 Hungary / التردد، 12034 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، THor 2/3.
قناة Sport 1 Hungary / التردد، 11727 عمودي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.
قناة Sport 1 Czechia / التردد، 11804 عمودي / معدل الترميز، 28000 / القمر، THor 2/3.

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