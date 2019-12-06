أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الجمعة 6/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

كشفت منظمة الأمم المتحدة، عدد المعتقلين جراء مشاركتهم في الاحتجاجات التي شهدتها إيران منذ منتصف نوفمبر الماضي.

أفادت قناة روسيا اليوم، نقلًا عن وكالة رويترز، في خبر عاجل لها منذ قليل، بإطلاق نار داخل قاعدة للبحرية الأمريكية في فلوريدا.