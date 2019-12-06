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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة
الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 04:37 م
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الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الجمعة 6/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || الأمم المتحدة تكشف عدد المعتقلين في احتجاجات إيران
كشفت منظمة الأمم المتحدة، عدد المعتقلين جراء مشاركتهم في الاحتجاجات التي شهدتها إيران منذ منتصف نوفمبر الماضي.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || إطلاق نار داخل قاعدة للبحرية الأمريكية في فلوريدا
أفادت قناة روسيا اليوم، نقلًا عن وكالة رويترز، في خبر عاجل لها منذ قليل، بإطلاق نار داخل قاعدة للبحرية الأمريكية في فلوريدا.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || إسرائيل تجري تجربة صاروخية قرب تل أبيب
أجرت إسرائيل، اليوم الجمعة، تجربة صاروخية بإطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى من قاعدة جوية قرب تل أبيب.
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