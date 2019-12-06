فاركو يهزم المنصورة في موقعة مثيرة بالقسم الثاني

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو فوزا مثيرا على حساب فريق المنصورة، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة السابعة للمجموعة الثالثة من دوري القسم الثاني.



خاض فاركو اللقاء بتشكيل تكون من : محمود السيد، حسن جمعه، سليم عبد الخالق، أحمد العزب، أحمد سعيد، أحمد البحراوي، رفعت مفتاح، أحمد ناصف، هشام فتح الله، علي بهيج، كريم حسن.



البدلاء : أحمد خطاب، احمد عوض، جابر كامل، ناصر البوهي، أحمد حسين، احمد زغلول، يجيى زايد.



خاض المنصورة المباراة بتشكيل تكون من : عاطف نصحي، أحمد فوزي، محمد نجاتي، وائل عبده، حازم هاني، محروس محمد بومبه، عبد الرحمن حسان، أحمد عبد العال، محمود مرزوق، عبد السميع ابراهيم، أحمد رجب هريسه.



البدلاء : فتحي سلامه، حسام جلال، محمد سعيد، فتوح المتولي، شاكر أشرف، محمد توكل، نادر السيد.



جاء هدف اللقاء الوحيد في الشوط الأول عن طريق اللاعب علي بهيج، ليرتفع رصيد فريقة إلى 15 نقطة، بالمركز الأول، وتجمد رصيد المنصورة عند 7 نقاط، بالمركز الثامن.



أدار المباراة الحكم محمد معروف، عاونه تامر رشاد، ومحمد رشاد، وحكم رابع أحمد خضر.



ترتيب المجموعة الثالثة



1- فاركو 15 نقطة



2- غزل المحلة 14 نقطة



3- دمنهور 14 نقطة



4- الرجاء 12 نقطة



5- دكرنس 11 نقطة



6- أبو قير 9 نقاط



7- بلدية المحلة 9 نقاط



8- المنصورة 7 نقاط



9- الأوليمبي 7 نقاط



10- الحمام 4 نقاط



11- بيلا 3 نقاط



12- المالية 3 نقاط