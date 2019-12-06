بعد تكريمه.. خالد النبوي: "هذا التكريم يستحقه من علموني أولاً"

أعرب خالد النبوي عن سعادته بالتكريم الذي حصل عليه من خلال إدارة مهرجان الإسكندرية، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات"إنستجرام".



حيث نشر خالد صورة له وقت تكريمه، ظهر خالد في الصورة وهو برفقة وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم.



وعلق خالد على الصورة قائلاً :"هذا التكريم يستحقه من علموني أولاً أمي وأبي رحمهما الله، من كلمات خالد النبوي يوم تكريمه في الإسكندرية".



تفاصيل مهرجان الإسكندرية



يُشار أن الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي بمكتبة الإسكندرية، وتحمل هذه الدورة اسم الفنان جلال الشرقاوي، وأقيم المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، ،و أسس المهرجان رئيس أكاديمية الفنون نقيب المهن التمثيلية د. أشرف زكي ويرأس تلك الدورة د. علاء عبد العزيز سليمان.





مسلسل "ممالك النار"



يُشار أن خالد يُعرض له حاليًا على مجموعة قنوات "mbc" مسلسل "ممالك النار"، وتدور أحداث المسلسل "ممالك النار" حول دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانين في القرن السادس عشر، والمسلسل بطولة خالد النبوي،نضال نجم، عبد المنعم عمايري، محمود نصر،رشيد عساف، منى واصف، كندة حنا، عاكف نجم، يامن فيومي، قصى الشوفي.





