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يلا شووت plus مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر AHLY goal كورة لايف ماتش الأهلي (هدف رمضان صبحي) Match al ahly

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 04:23 م
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بوابة الفجر
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رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر AHLY goal كورة لايف ماتش الأهلي NOW


يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي مع نظيره  الهلال، في مباراة الذهاب التي تجمع بينهم مساء اليوم ، ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2019 /2020.

 
رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر AHLY goal كورة لايف ماتش الأهلي NOW


تنطلق مباراة الاهلي المصري ضد الهلال السودني في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ، وتقام المباراة علي أستاد الأهلي " في(ملعب السلام ) .

تذاع المباراة حصرياً فور إنطلاقها في موعدها المحدد عبر قناة  " ، معلقاً علي المباراة " حفيظ دراجي"BEIN SPORT HD 1"

يدخل فريق  الأهلي المصري المباراة في المجموعة الثانية في المركز الرابع و الأخير بدزن نقاط ، بينما يحتل الهلال السودني المركز المركز الاول برصيد 3 نقاط .

 
رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر AHLY goal كورة لايف ماتش الأهلي NOW


 
لعب الهلال السوداني حتي الأن مباراة واحدة فقط ونجح في التغلب علي نظيره بلاتينيوم وأنتهت المباراة بنتيجة 1-2 لصالح الهلال  وذلك في يوم 29 من شهر نوفمبر في هذا العام الجاري ضمن إطار منافسات الجولة الأولي من بطولة دوري أبطال أفريقيا ، علي ملعب الهلال " ."

 

نتيجة مباراة الاهلي اليوم/ رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر AHLY goal كورة لايف ماتش الأهلي NOW
 
 

بينما لعب الأهلي المصري مباراة واحدة فقط ايضا وتعثر أمام نظيره النجم الساحلي و أنتهت المباراة بنتيجة 0-1  ، وذلك في يوم  29 من شهر نوفمبر في هذا العام الجاري في إطار منافسات الجولة الاولي علي ملعب " الاولمبي برادس ".

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