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نشرة حوادث "الفجر": تحليل DNA في واقعة "توأم أوسيم".. وإنقاذ مسنة من غيبوبة سكر

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 04:21 م
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نشرة حوادث الفجر
نشرة حوادث الفجر
داليا عادل
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الجمعة، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:

السيطرة على حريق شقة سكنية بالمرج دون إصابات
تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية التابعة لدائرة قسم المرج انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات، وللتفاصيل اضغط هنا.

تقرير لجنة الآثار يحدد مصير 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار بمصر القديمة
استعجلت نيابة مصر القديمة، تقرير لجنة هيئة الآثار وخبراء العملة في واقعة عرض قطع أثرية وعملات أجنبية ضبطت بحوزة 3 متهمين، متورطين في التنقيب عن الآثار أسفل منزل أحدهم بمنطقة بطن البقرة، وللتفاصيل اضغط هنا.

عاجل.. شرطة ميناء الإسكندرية البحري تنقذ المصريين من كارثة
أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، قيام إحدى الشركات الكائن مقرها بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، بإستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول العربية مشمولها (مشروبات) داخل إحدى الحاويات، وقيام أصحاب الشأن بإخفاء أصناف محظور دخولها البلاد ضمن مشمول الرسالة بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة إلى داخل البلاد، وللتفاصيل اضغط هنا.

"الداخلية" تنظم المؤتمر الـ27 لمديري إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات
نظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تحت رعاية محمود توفيق وزير الداخلية، المؤتمر السابع والعشرون لمديري إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات، تحت شعار "المكافحة الشاملة وتحديات التقنيات الحديثة بمشاركة عدد من ممثلي بعض القطاعات والمؤسسات المعنية بالدولة المنوطة بمكافحة المخدرات، وعددٍ من قيادات وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، على مستوى الجمهورية، وللتفاصيل اضغط هنا.

إنقاذ مسنة ببني سويف أصيبت أثناء تواجدها بمفردها بمكسنها
تلقى إدارة شرطة النجدة بمديرية أمن بني سويف، بلاغًا من أحد المواطنين بإصابة خالته ربة منزل، 73 سنة، مقيمة بدائرة قسم شرطة بنى سويف بغيبوبة سكر حال تواجدها بمفردها داخل مسكنها، ولم يتمكن من الدخول لإنقاذها، وللتفاصيل اضغط هنا.

حكم قضائي يلزم الداخلية بالإفراج الشرطي عن المحبوسين بعد قضاء ثلثي المدة
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مبدأ قضائيا يلزم الداخلية بالإفراج الشرطى عن المحبوسين، بعد قضاء ثلثي المدة، وفي حالة المؤبد يكون الإفراج الشرطى بقضاء 20 عاما، وللتفاصيل اضغط هنا.

النيابة تستعجل الحمض النووي لإثبات نسب في واقعة ترك منتقبة وزوجها لطفليهما بحضانة بأوسيم
أمرت نيابة أوسيم، بشمال الجيزة، باستعجال تحليل الحمض النووي "d.n.a"، في واقعة ترك سيدة منتقبة وزوجها الطبيب طفلين تؤام بحضانة بمنطقة أوسيم، وذلك للتاكد من نسب الأطفال، وللتفاصيل اضغط هنا.

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