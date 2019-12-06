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YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر AHLY goal كورة لايف ماتش الأهلي NOW

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 04:15 م
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مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر
مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر
الفجر الرياضي
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تنطلق مباراة الاهلي المصري ضد الهلال السودني في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ، وتقام المباراة علي أستاد الأهلي " في( محافظة القاهرة _ مصر ) ."ملعب
تذاع المباراة حصرياً فور إنطلاقها في موعدها المحدد عبر قناة " ، معلقاً علي المباراة " حفيظ دراجي"BEIN SPORT HD 1"

يدخل فريق  الأهلي المصري المباراة في المجموعة الثانية في المركز الرابع و الأخير بدزن نقاط ، بينما يحتل الهلال السودني المركز المركز الاول برصيد 3 نقاط .

 
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لعب الهلال السوداني حتي الأن مباراة واحدة فقط ونجح في التغلب علي نظيره بلاتينيوم وأنتهت المباراة بنتيجة 1-2 لصالح الهلال  وذلك في يوم 29 من شهر نوفمبر في هذا العام الجاري ضمن إطار منافسات الجولة الأولي من بطولة دوري أبطال أفريقيا ، علي ملعب الهلال " ."

 

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بينما لعب الأهلي المصري مباراة واحدة فقط ايضا وتعثر أمام نظيره النجم الساحلي و أنتهت المباراة بنتيجة 0-1  ، وذلك في يوم  29 من شهر نوفمبر في هذا العام الجاري في إطار منافسات الجولة الاولي علي ملعب " الاولمبي برادس ".

 

 
 

 في أخر مواجهة جمعت بين الفريقين نجح الهلال السعودي في التغلب علي نظيره الأهلي المصري بثلاثية مقابل لا شئ  وذلك في مباراة الإياب التي جمعت بينه ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة  في دور الثامنية من بطولة دوري ابطال افريقيا في عام 2007 . 

 
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صرح رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأهلي أن فريقه يسعي بكل قوته للفوز علي نظيره السودني وتعويض النقاط التي فقدها في الجولة الأولي ، وقال فايلر من الضروري ان نحقق الفوز علي الهلال السودني اليوم وحصد الثلاث نقاط تحسين مركزنا في ترتيب المجموعة ، وتابع حديثه قائلاً  نحن نحترم جميع المنافسين ، وكل الفرق المشاركة في البطولة قوية وتتمتع بامكانيات عالية فنية  للغاية ، نحن درسنا المنافس بشكل جيد وسنقاتل من أجل الفوز واسعاد جماهير القلعة الحمراء وأختتم حديثة لابد أن نتأقلم ونتعامل جيداً مع جميع الظروف التي نواجهه ولدينا بدائل للغيابات ونحن نحترم جميع الفرق سواء من جنوب أو شمال أفريقيا  .
 

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ويستغل الأهلي عاملي الارض و الجمهور وخاصة أن المباراة علي ملعب " النادي الاهلي " الذي اعلن عنه مساء أمس في احتفالية كبيرة بداخل أستاد "التتش " ، وأختتم الفريق مساء أمس الخميس تدريباته تحضيراً  لمواجهة اليوم ويعتبر لقاء مصيري بالنسبة للأحمر ، ويذكر أن المران جاء خفيفاً وترفيهياً للغاية من أجل تغلب الفريق علي حالة الاجهاد والتعب الذي يواجهه وضغط المباريات ، وخاض اللاعبين تقسيمة جماعية لكرة اليد ، وخاض محمد الشناوي وشريف أكرامي ومصطفي شوبير تمرينات فنية قوية للغاية .
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