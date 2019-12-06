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مقتل مسلح ووقوع إصابات عقب إطلاق نار بقاعدة عسكرية في فلوريدا

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 04:05 م
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الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
الفجر
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قُتل مسلح، اليوم الجمعة، نتيجة إطلاق نار بقاعدة عسكرية بولاية فلوريدا الأمريكية، فيما أصيب 10 أشخاص أخرين.

وأوضحت تقارير، أن هناك مسلحاً أطلق النار في قاعدة جوية تابعة لسلاح البحرية في ولاية فلوريدا،حسبما أفاد مسؤولين.

وقالت قاعدة بنساكولا الجوية في بيان نُشر على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "تم تأمين بوابتي القاعدة وسط تقارير عن مسلح يطلق النار، وسيتم الإدلاء بمزيد من المعلومات لدى ورودها".

وفي سياق متصل، هاجم مجهولون، قاعدة أمريكية قرب حقل العمر في ريف دير الزور بسوريا، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم، نقلًا عن وكالة سانا السورية.

وقد هبطت طائرات هليكوبتر هجومية روسية، في قاعدة جوية مترامية الأطراف في شمال سوريا، أخلتها القوات الأمريكية.

وقد أعلنت الشرطة الأمريكية، في وقت لاحق اليوم، مقتل 4 أشخاص بعد مطاردة قامت بها قوات الشرطة مع مسلحين في أحد شوارع مدينة ميرامار بولاية فلوريدا.

وقال العميل بمكتب التحقيقات الفيدرالي جورج بيرو، في تصريح نقلته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، "إنه عقب عملية سطو في مدينة كورال جابلز بولاية فلوريدا، سرق لصوص شاحنة تابعة لشركة "يو بي إس" واختطفوا سائقها وقامت الشرطة بتتبعها "، موضحا أنه تم تبادل اطلاق النيران مع الشرطة في ميرامار بالولاية نفسها ما أدى إلى مقتل المشتبه فيهما وكذلك السائق وأحد المارة.

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الكلمات المفتاحية

مسلح قاعدة عسكرية فلوريدا أمريكا

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