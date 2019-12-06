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مصرع وإصابة راهبين في حادث انقلاب سيارة بوادي النطرون

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 04:13 م
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بوابة الفجر
إسلام أمين
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لقى راهب مصرعه وأصيب أخر، اليوم الجمعة، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي " القاهرة - الإسكندرية " بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من النجدة يفيد وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكى بطريق " القاهرة - الأسكندرية" الصحراوى الكيلو 92 اتجاة القاهرة، وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وتبين إنقلاب سيارة ملاكي.

أسفر الحادث عن إصابة "نبيل عبد السيد سعيد" الراهب بنيامين الأنبا بيشوي ومقيم بمدينة حلوان باشتباه نزيف بالبطن، ومصرع "ميلاد معوض جرجس" 45 سنة ومقيم بمدينة حلوان "الراهب اغوس الانبا بيشوى"، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي بمستشفي وادي النطرون المركزي، تحت تصرف النيابة بمستشفى وادى النطرون، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
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