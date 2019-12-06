مصرع وإصابة راهبين في حادث انقلاب سيارة بوادي النطرون

لقى راهب مصرعه وأصيب أخر، اليوم الجمعة، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي " القاهرة - الإسكندرية " بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.





تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من النجدة يفيد وقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكى بطريق " القاهرة - الأسكندرية" الصحراوى الكيلو 92 اتجاة القاهرة، وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وتبين إنقلاب سيارة ملاكي.



