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أنغام تشعل الأجواء بليلة لاتنسى ضمن حفلات موسم الرياض

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 04:18 م
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أنغام
أنغام
لمياء علي
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أشعلت المطربة أنغام، مساء الخميس الماضي، حفلًا غنائيًا كبيرًا، مساء أمس الخميس، ضمن فعاليات موسم الرياض، على خشبة مسرح أبو بكر سالم بالرياض بصحبة المايسترو هانى فرحات، وكان الحفل تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة تركي آل الشيخ.

وقد تصدرت أنغام بعد هذا الحفل قوائم التريند، وذلك بعد تألقها في الحفل، حيث كانت ليلة لاتنسى بدءًا من تفاعل الجمهور معها وترديد كلمات أغانيها بصوت عال وحتى تهنئة نجوم الفن لها.


لطيفة تهنئ أنغام على نجاح حفل موسم الرياض

وقدمت الفنانة التونسية لطيفة، التهاني القلبية لصديقتها أنغام، وذلك بعدما تصدر اسمها قوائم التريند بعد نجاح حفلها بموسم الرياض.

وعلقت لطيفة قائلة: الله الله الله على السلطنة والجمال، يانغومة ياحبيبة قلبي، طرب وسلطنة وشياكة بحبك، وبفتخر بيكي ياعظيمة،برافو ربنا يحميكي موسم الرياض.

جدير بالذكر أن أنغام كانت قد قدمت باقة مميزة من أجمل الأغنيات الخاصة بها خلال الحفل ولاقت تفاعلًا كبيرا من الحضور، ناهيك عن تألقها بإطلالة أنيقة جذبت لها الأنظار.
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