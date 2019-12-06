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السيطرة على حريق شب بسيارة محملة بـ"السولار" في الخصوص

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 04:04 م
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بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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نجح رجال الحماية المدنية بالقليوبية في عمليات السيطرة على حريق شب بسيارة محملة بالسولار، أعلى الطريق الدائري الخصوص، في الاتجاه الزراعي، بواسطة سيارات الإطفاء، دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطرت الأجهزة الأمنية بالواقعة.

كان شب حريق بسيارة محملة بالسولار أعلى الطريق الدائري الخصوص، في الاتجاه الزراعي، دون وقوع أي خسائر بشرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا باشتعال سيارة محملة بالسولار، أعلى الطريق الدائري، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطرت الأجهزة الأمنية بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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