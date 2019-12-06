زحام شديد على قلعة قايتباي بالإسكندرية (صور)



وسيطر مشهد تواجد العائلات بصحبة أبنائهم في الممشى المؤدي لباب القلعة، بالإضافة الى تواجد صغار السن والشباب والفتيات، الذين جاءوا من المحافظات الأخرى للإستمتاع بمعالم عروس البحر وخاصة منها القلعة.



وشهدت ساحة القلعة تواجد عددًا من أتوبيسات رحلات اليوم الواحد، وسط تواجد من رجال المرور لتنظبم دخول وخروج السيارات إلى محيط القلعة، وانتشار لرجال الأمن لبث الطمأنينة في نفوس المواطنين.



وحرص الزائرين على إلتقاط الصور التذكارية والسيلفي قبل دخولهم لمبنى القلعة، وقد شهد بوابة دخول القلعة زحامًا كبيرًا من قبل الحاضرين بعد قطع تذاكر الدخول.

شهدت منطقة قلعة قايتباي بمنطقة بحري غرب الإسكندرية، اليوم الجمعة، ومنذ الثامنة صباحًا، إقبالا كبيرا من الزائرين، لقضاء عطلة يوم الجمعة، رغم حالة الطقس الغير مستفر التي تتعرض له الإسكندرية.