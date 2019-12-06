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مصطفي عبده مديرا فنيا المنصورة

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 04:02 م
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بوابة الفجر
هيثم حبيب ومحمد الشريف
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وقع إختيار مجلس إدارة نادى المنصورة برئاسة حاتم المير على مصطفى عبده لتولى قيادة الفريق عقب رحيل رضا العيسوى عن قيادة الفريق.

وتولى مصطفى عبده قيادة الحمام بالموسم الماضى قبل أن يرحل عن قيادة الفريق عقب قيادته للفريق المطروحى للبقاء بدورى القسم الثانى الموسم الماضى.

ويحتل المنصورة المركز الثامن برصيد ٧ نقاط حاليا قبل مباراته المؤجلة أمام فاركو والتى تقام الأن بملعب حرس الحدود.

وحضر مصطفى عبده لمتابعة المباراة من مقصورة ستاد حرس الحدود تمهيدا للإعلان رسميا عن توليه قيادة الفريق عقب نهاية المباراة.

ومن المفترض أن تكون مباراة المنصورة والأوليمبى المقبلة بملعب المنصورة هى أولى مباريات مصطفى عبده رسميا فى قيادة الفريق.
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