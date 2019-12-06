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عاجل.. إطلاق نار داخل قاعدة للبحرية الأمريكية في فلوريدا

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 03:55 م
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الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية
وكالات
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أفادت قناة روسيا اليوم، نقلًا عن وكالة رويترز، في خبر عاجل لها منذ قليل، بإطلاق نار داخل قاعدة للبحرية الأمريكية في فلوريدا.

 

وفي سياق متصل، هاجم مجهولون، قاعدة أمريكية قرب حقل العمر في ريف دير الزور بسوريا، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم، نقلًا عن وكالة سانا السورية.

 

وقد هبطت طائرات هليكوبتر هجومية روسية، في قاعدة جوية مترامية الأطراف في شمال سوريا، أخلتها القوات الأمريكية.

 

وقد أعلنت الشرطة الأمريكية، في وقت لاحق اليوم، مقتل 4 أشخاص بعد مطاردة قامت بها قوات الشرطة مع مسلحين في أحد شوارع مدينة ميرامار بولاية فلوريدا.

 

وقال العميل بمكتب التحقيقات الفيدرالي جورج بيرو، في تصريح نقلته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، "إنه عقب عملية سطو في مدينة كورال جابلز بولاية فلوريدا، سرق لصوص شاحنة تابعة لشركة "يو بي إس" واختطفوا سائقها وقامت الشرطة بتتبعها "، موضحا أنه تم تبادل اطلاق النيران مع الشرطة في ميرامار بالولاية نفسها ما أدى إلى مقتل المشتبه فيهما وكذلك السائق وأحد المارة.

 

 

 

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الكلمات المفتاحية

ولاية فلوريدا قاعدة أمريكية اطلاق نار

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