النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لسائق طعنه زميله بـ"كتر" في المطرية



وتم ضبط المتهم ويدعى "م. ف"، 25 سنة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المبين، وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تباشر نيابة المطرية الجزئية، التحقيق مع سائق أصاب زميله بجرح قطعي بالبطن باستخدام "كتر" بسبب مشاجرة بينهما على أولوية التحميل.واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمجني عليه تمهيدا للاستماع إلى أقواله، وكشف التقرير الطبي الأولى أنه مصاب بجرح قطعي بالبطن مما أدى إلى نزيف شديد ومازال في حالة حرجة.وتعود البداية عندما تلقى قسم شرطة المطرية، إشارة من مستشفى المطرية العام، بوصول سائق، مصابا بجرح قطعي بالبطن، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم إلى مكان الحادث، وبالفحص والمعاينة تبين حدوث مشادة كلامية بين سائقين، بسبب خلافات على أولوية التحميل، وتطور الأمر إلى مشاجرة، استهل عليها المتهم سلاحا أبيض "قطر"، وأصاب المجني عليه بجرح قطعى بالبطن.