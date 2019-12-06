هكذا أحيا محمد صبحي ذكرى وفاة زوجته

شارك الفنان محمد صبحي، مع جمهوره عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة له بجوتر زوجته الراحلة، في لافتة منه لتذكر فراقها في الذكرى الثالثة لها.









بينما تحمل دورة مهرجان الإسكندرية هذا العام اسم جلال الشرقاوي، وكرمت الدورة الفنان محمد صبحي، والفنان خالد النبوي، والفنان الكويتي داود حسين.



وعلق "صبحي"، على الصورة التي قام بنشرها قائلًا:" زوجتي الحبيبة .. مثل اليوم فارقتيني ٦ ديسمبر ٢٠١٦ .. ولن انساكي أبدا .. حتي يشاء الله ان يجمعنا .. ذكراكي فخر واعتزاز وحب".وتم تكريم الفنان محمد صبحي، في مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي والذي يقام في الإسكندرية.