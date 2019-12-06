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السيطرة على حريق في سيارة محملة بالسولار بالخصوص (صور)

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 03:53 م
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بوابة الفجر
محمد نبيل
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شب اليوم الجمعة حريق بسيارة محملة بمواد مشتعلة بنفق الأمير بمدينة الخصوص،وتم  إخماد النيران دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية،اخطارا من اللواء أحمد العشماوي مدير الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق شب بسيارة محملة بمواد مشتعلة"سولار" بنفق الأمير بمدينة الخصوص تم الدفع ب 3 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق واخمادة وتولت النيابة التحقيق.
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