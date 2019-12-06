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قاهر الإنتاج لـ "الفجر الرياضي": الصعود لدور الــ16 ليس شيء جديد وأتمنى مواجهة فريق كبير الدور القادم بكأس مصر

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 03:47 م
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أحمد حسن ميدو نجم نادي سماد أبوقير
أحمد حسن ميدو نجم نادي سماد أبوقير
حسام مجدي
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التأهل ليس شيء جديد بالنسبة لي.

كأس مصر ليس هدفنا الأول.

مثلي الأعلى صلاح وميسي.

الصعود للمتاز سهل هذا الموسم.

استطاع نادي أبو قير للأسمدة من تفجير مفاجأة غير متوقعة أمس الخميس بالفوز على نادي الإنتاج الحربي بركلات الترجيح ويتسبب في خروجه من بطولة كأس مصر من دور الــ32.

نجم أبو قير يتحدث عن فوز الأمس على الإنتاج

وتحدث أحمد حسن ميدو نجم نادي سماد أبوقير الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية وصاحب ركلة الجزاء الأخيرة للفريق في مرمى الإنتاج في حوار خاص عن كواليس الفوز أمس وشعوره هو والفريق وطموح النادي الفترة القادمة.

وجاء حوار حسني ميدو لموقع "الفجر" كالآتي:

- كيف كان شعورك عقب الفوز على الإنتاج الحربي؟

أحساس الصعود لدور الستة عشر من كأس مصر ليس بالشئ الجديد بالسنبة لي فقد فعلتها من قبل مع نادي الجونة عندما كنا في الدرجة الثانية ولكن بالطبع أنا واللاعبين سعداء جدا بالأداء والنتيجة أمس.

الكأس ليس طموحنا

- هل كنتوا تتوقعون الفوز على الإنتاج قبل المباراة وكان ايه طموحكوا من هذا اللقاء؟

بالطبع مثلما قال المدير الفني لنا أمس الكأس ليس طموحنا بل نستغله لنقوم بتجهيز اللاعبين ولكننا لم ندخل المباراة وعيننا على الفوز بل كنا نرغب أن نقدم أداء مشرف أمام الناس فقط والأهم بالنسبة لنا هو الصعود للدوري الممتاز.

- ما هي كواليس حديث المدير الفني مع الفريق قبل مواجهة الإنتاج؟

في الحقيقة هو لم يتحدث في أشياء كثيرة ولكنوا تحدث مع اللاعبين الذين سيبدأون اللقاء لنزع الرهبة منهم مؤكدا أنه لا يوجد أي مشكلة إذا أخطأت في الملعب ولكن لا تقع في نفس الخطأ وذلك لنزع الخوف من اللاعبين.

الإدارة لم تتواصل معنا

- هل تحدث معكم أحد من إدارة النادي عقب فوز الأمس؟

لا لم نلتقي بأحد من إدارة النادي حتى الآن لأننا سافرنا عقب المباراة مباشرة لأن لدينا لقاء يوم الإثنين في الدوري ولكن حرص بعض أفراد الإدارة بتوصيل رسائل الشكر لنا عن طريق أعضاء الحهاز الإداري.

- هل يوجد فريق معينه تتمنى مواجهته في الدور القادم من كأس مصر؟

لا يوجد فريق بعينه نتمنى مواجهته فمثلما قلت مواجهة أمس كانت مجرد لقاء وانتهى بالنسبة لنا ولم تكن عيننا الكأس حتى الآن ولكن بالنسبة لي بالطبع أتمنى مواجهة فريق كبير مثل الأهلي والزمالك ليتابعنا الناس على الأقل فمباراة الإنتاج بالطبع لم يكن يشاهدنا إلا فئة معينه منها أهاليانا وأصدقائنا.

حظوظ أبو قير في الصعود للمتاز

- ما هي حظوظ أبو قير في الصعود للدوري الممتاز هذا الموسم؟

نحن نسعى ونجتهد هذه الفترة بقوة لنصعد هذا الموسم للدوري الممتاز وتعتبر هذه هي السنة الأولى التي يتمكن أبو قير من تجميع كل هذه المجموعة المميزه من اللاعبين ولكني أرى الصعود سهل جدا هذا الموسم.

- من هو مثلك الأعلى في كرة القدم؟

يوجد العديد من اللاعبين الذين اعتبرهم مثلي الأعلى مثل عادل مصطفى وسامي قمصان وسعيد عبد العزيز أما خارج مصر بالطبع محمد صلاح وميسي.

- ما هو طموحك المستقبلي؟

في الحقيقة بالنسبة لي فأنان سني ليس صغير "30 عام" ولكن بالطبع أتمنى أن أختم مسيرتي وأنا متواجد في الدوري الممتاز أو أن أكون مع فريق جيد في الدوري الممتاز وأثق من تحقيق ذلك في يوم من الأيام.
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الكلمات المفتاحية

نادي ابو قير لاعبي الانتاج الحربي أحمد حسن ميدو نجم نادي سماد أبوقير

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