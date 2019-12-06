إيقاف أعمال البناء المخالف لـ4 عقارات بشرق الإسكندرية (صور)



جاء ذلك في إطار تصدي حي شرق للمخالفات بنطاق الحي، والعمل على منع أي أعمال بناء مخالف في المهد وفرض الانضباط والالتزام بالقانون.



وشملت الحملة التوجه للعقار الكائن شارع الغبيط قرية الرابعة الناصرية تم فك شدة أعمدة بالدور الحادي عشر علوى، العقار الكائن مشروع ناصر قرية أبيس تم فك شدة اعمدة بالدور الثاني علوي.



وكما تم التوجه للعقار الكائن منطقة أبيس مشروع ناصر تم فك شدة خشبيه بالدور الأول علوي، العقار الكائن منطقة أبيس الناصرية الشرقية تم فك شدة خشبيه سقف الدور الأرضي.



وأكدت المهندسة سحر شعبان، أنه لاتزال أعمال الرقابة والرصد لأي مخالفات مستمرة بنطاق الحي، وذلك لفرض الانضباط والالتزام بالشوارع بنطاق الحي والتصدي لجميع المخالفات حتى لا يستفيد المخالف من مخالفته.



شنت الأجهزة التنفيذية بحي شرق الإسكندرية، برئاسة المهندسة سحر شعبان، اليوم الجمعة، حملة مكبرة على العقارات المخالفة، والتي أسفرت عن إيقاف الأعمال في 4 عقارات.