سامح شكري: لا نعرف معالم صفقة القرن ولا نعرف محتواها

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه لا يمكن إغفال الدور التقليدي للولايات المتحدة الأمركية وقدرتها على لعب دور هام، والتوفيق بين الأطراف ذات الصلة في القضايا المختلفة، فضلا عن دورها كقوى عظمى، حيث هناك تداعيات كثيرة في المنطقة مثل الأونروا.



وأشار "شكري"، خلال منتدى الحوار الأورومتوسطي بالعاصمة روما، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن معالم صفقة القرن غير معلومة، ولا محتواها، مضيفا أننا لا نعرف أكثر من أنها صفقة شاملة، وسوف تتطرق إلى المسائل كافة بشكل غير تقليدي.



وأضاف وزير الخارجية سامح شكري، أنه لابد من معرفة تفاصيل صفقة القرن أولا، حتى يتم إصدار رأي موضوعي بشأنها.

