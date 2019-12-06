Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأربعاء المقبل.. إدراج أسهم "أرامكو" بالسوق السعودي

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 03:30 م
Advertisements
أرامكو السعوية
أرامكو السعوية
الفجر السعودي
Advertisements

 أفادت قناة العربية، اليوم الجمعة، أن شركة السوق المالية السعودية ، ستبدأ تداول أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 2019/12/11م بالرمز 2222، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم ±10%.

 

وقالت قناة العربية، إنه سيتم في اليوم الأول فقط للإدراج تمديد فترة جلسة مزاد الافتتاح لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) لمدة 30 دقيقة إضافية.

 

وفي تمام الساعة 9:30 صباحًا، ستبدأ فترة جلسة مزاد الافتتاح ليوم الأربعاء 1441/04/14هـ الموافق 12/11/ 2019، وتنتهي في الساعة 10:30 صباحًا.

 

وومن المقرر أن تبدأ جلسة التداول المستمر الساعة 10:30 صباحاً، كما تبدأ جلسة مزاد الإغلاق بحسب المعتاد الساعة 3:00 مساءً.

 

علماً بأن فترة جلسة مزاد الافتتاح لباقي الأوراق المالية المدرجة في السوق الرئيسية ستبقى كما هي دون أي تغيير من الساعة 9:30 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً، حيث سيبدأ التداول المستمر لباقي الأوراق المالية المدرجة كالمعتاد الساعة 10:00 صباحاً.

 

وقد أعلنت كل من "سامبا كابيتال" و"الأهلي كابيتال" و"إتش إس بي سي العربية السعودية"، بصفتهم المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين لاكتتاب أرامكو، عن نتائج اكتتاب شريحة المؤسسات النهائية، حيث بلغت طلبات المشاركة 397 مليار ريال.

 

وبلغ إجمالي الطلبات في اكتتاب أرامكو 446 مليار ريال، أو ما يعادل 119 مليار دولار، ليصبح أكبر اكتتاب في العالم بقيمة 25 مليار دولار.

 

وجاء التسعير النهائي لأرامكو عند 32 ريالا، بتغطية إجمالية بلغت 465%.

 

وانتهت فترة عملية بناء سجل الأوامر الأربعاء 4 ديسمبر.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

السوق السعودي السعودية الأربعاء المقبل ارامكو

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يكشف موقفه النهائي من ضم النقاز

منذ حوالي 9 ساعات

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني مجانًا.. مشاهدة مباراة الاهلي ضد الهلال بث مباشر بدون تقطيعAhly

منذ حوالي 20 ساعة

مفرهد وهنام.. هنا الزاهد تفجر مفاجأة بشأن ما حدث في ليلة زفافها على أحمد فهمي

منذ حوالي 6 ساعات

يالها من معاناة.. ريال مدريد في صدمة قبل الكلاسيكو

منذ ساعة و 28 دقيقة

«يلا شوت حصري» Ahly مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر BEIN SPORT كورة لايف plus رابط ماتش الاهلي match live

منذ يوم

أخبار الأهلي اليوم الخميس: فايلر يطلب ضم نجم الفراعنة.. وشرط وحيد لرحيل الشناوي.. وموعد مباراة الأهلي والهلال

منذ حوالي 17 ساعة

نجم الأهلى يثور ضد فايلر عقب مباراة بني سويف

منذ يومين

استبعادات بالجملة في قائمة الزمالك لمباراة أول أغسطس

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل- صلاح محسن خارج قائمة الأهلي لمباراة الهلال السوداني

منذ ساعة و 6 دقيقة

إصابة جديدة في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يوجه صدمة إلى نجم الجونة

منذ حوالي 10 ساعة

8 معلومات لا تفوتك عن ستاد النادي الأهلي الجديد

منذ حوالي 17 ساعة

بعد مشاركته في إعلانات "أبلكس".. أحمد ماهر يفجر مفاجأة: "أنا مش بستخدمه" (فيديو)

منذ يوم

مفاجأة في تشكيل الأهلي ضد الهلال السوداني اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

كينو أم البلايلي.. فايلر يؤجل الإختيار

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
02:58 ص

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الداعية محمد حسان

إصابة جديدة في الأهلي

11:36 ص

فايلر يوجه صدمة إلى نجم الجونة

05:06 ص

يالها من معاناة.. ريال مدريد في صدمة قبل الكلاسيكو

02:08 م

عاجل.. الأهلي يكشف موقفه النهائي من ضم النقاز

06:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 4 محطات رئيسية فى طريق طارق عامر

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: فضائح المخابرات التركية تحت إشراف أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامى المتولي يكتب: The Irishman.. مارتن سكورسيزى يتحدى السينما التجارية

DMCA.com Protection Status