سامح شكري: المصريون من مسلمين ومسيحيين دفعوا ثمن الهجمات الإرهابية

شدد سامح شكري، وزير الخارجية، على ضرورة توخي الحرص الشديد والحذر في التعامل مع قضايا الإرهاب، حيث إن مواجهة الجماعات المتطرفة ليس فقط بمواجهة تنظيم داعش أو القاعدة، وإنما أيضا هناك جماعات متطرفة أخرى مثل بوكو حرام، والإخوان المسلمين.



وأشار "شكري"، خلال منتدى الحوار الأورومتوسطي بالعاصمة روما، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن المصريين من المسلمين والمسيحيين هم الذين دفعوا الثمن في الهجمات الإرهابية، والتي وقعت في أنحاء البلاد المختلفة.



وأضاف وزير الخارجية، أن هناك استغلال للمنظمات المتطرفة لتحقيق أغراض سياسية، حيث إن الاختلاف هو اختلاف إيدلوجي، وسيقوض من رفاهية وازدهار الأجيال القادمة.

