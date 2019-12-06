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البورصة السعودية تعلن موعد التداول على أسهم أرامكو

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 03:21 م
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البورصة السعودية
البورصة السعودية
وكالات
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أعلنت بورصة تداول السعودية  يوم الجمعة إنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة أرامكو السعودية اعتبارا من 11 ديسمبر، من خلال حسابها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وقامت شركة أرامكو السعودية أمس الخميس، بتسعير طرحها العام الأولي عند 32 ريالا (8.53 دولار) للسهم، ليجمع 25.6 مليار دولار ويتخطى الإدراج القياسي لمجموعة علي بابا القابضة الذي جمع 25 مليار دولار في 2014.
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