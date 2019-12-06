"نيابة العامرية" تتحفظ على مليون عبوة تجميل مجهولة المصدر

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، التحفظ على مليون عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر قبل تهريبها إلى داخل البلاد، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وحجز صاحب المضبوطات على ذمة التحقيقات بتهمة التهرب من سداد قيمة الرسوم الجمركية المقدرة 5 ملايين جنيه.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد بورود معلومات سرية لضباط إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، قيام إحدى الشركات الكائن مقرها بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، بإستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول العربية مشمولها مشروبات داخل إحدى الحاويات، وقيام أصحاب الشأن بإخفاء أصناف محظور دخولها البلاد ضمن مشمول الرسالة بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة إلى داخل البلاد.