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"نيابة العامرية" تتحفظ على مليون عبوة تجميل مجهولة المصدر

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 03:21 م
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بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، التحفظ على مليون عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر قبل تهريبها إلى داخل البلاد، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وحجز صاحب المضبوطات على ذمة التحقيقات بتهمة التهرب من سداد قيمة الرسوم الجمركية المقدرة 5 ملايين جنيه.
 
تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد بورود معلومات سرية لضباط إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، قيام إحدى الشركات الكائن مقرها بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، بإستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول العربية مشمولها مشروبات داخل إحدى الحاويات، وقيام أصحاب الشأن بإخفاء أصناف محظور دخولها البلاد ضمن مشمول الرسالة بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة إلى داخل البلاد.
 
عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد مشمول الرسالة أسفرت أعمالها عن ضبط مليون عبوة مستحضرات تجميل مختلفة الأنواع والأحجام مجهولة المصدر، وقدرت قيمة الرسوم والضرائب والغرامات المُستحقة عليها مبلغ 5ملايين جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
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