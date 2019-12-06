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"تعزف على عود".. ميس حمدان تشعل "إنستجرام"

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 03:13 م
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ميس حمدان
ميس حمدان
شيماء يونس
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نشرت الفنانة ميس حمدان، فيديو لها، على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" بالتحديد علي IGTV، وهي تعزف على العود في أول درس تعليمي لها، ومعها عازف عود حيث وجهت كلامها له وقالت: "أملي في الله ثم فيك، الناس كلها بتتعلم في سنه، أنا عايزة اتعلم في أسبوع واكون بلعب كل حاجه".

وكتبت "ميس" على هذا الفيديو تعليقا: "أول درس عود من عشر سنين، كان نفسي أتعلم من زمان، وهذه الأيام قررت أقص ضوافري وأخدت كام درس من ايدي الشمال، وأبتدي أتعلم من جديد وعلي نظافة، نفسي بس أعرف ادندن الأغاني اللي بحبها".. واستكملت حديثها وقالت: "دوروا على الحلو اللي جواكم واعملوه في وقت فراغكم".

ويذكر أن أخر أعمال "ميس" فيلم "سمكة وصنارة"، بطولة كريم قاسم، أمير صلاح الدين، ميس حمدان، رحمة حسن وأحمد حلاوة ومن تأليف محمد كرار، وإخراج طارق عبد المعطي وظهرت في برنامج "سهرة بنات"، مع مصمة الأزياء هيا عوض و الفنانة منال عوض، وهو برنامج حواري كوميدي لكافة أفراد المجتمع الأردني خاصة السيدات، وقد عملت في السينما المصرية للمرة الأولى من خلال فيلم ظرف طارق في عام 2006، واستمرت في أفلام عمر وسلمى و شارع 18.

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