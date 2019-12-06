مواجهات نارية في مجموعة الجيزة بالقسم الثالث





تقام غداً السبت، مباريات الأسبوع التاسع بالمجموعة الخامسة، حيث يستضيف القومي صاحب المركز الثامن برصيد 11 نقطة فريق جولدي صاحب المركز الرابع برصيد 17 نقطة.



ويخرج حلوان العام صاحب المركز الثالث برصيد 18 نقطة لملاقاة المعادي صاحب المركز الثاني عشر برصيد 5 نقاط.



بينما يستضيف الصيد صاحب المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط فريق الدخان المتصدر برصيد 19 نقطة.



ويستضيف العياط الاخير برصيد نقطتين فريق البدرشين صاحب المركز قبل الاخير برصيد 4 نقاط.



ويخرج الصف صاحب المركز العاشر برصيد 8 نقاط لملاقاة بشتيل صاحب المركز التاسع برصيد 9 نقاط.



ويستضيف أبو النمرس صاحب المركز السابع برصيد 11 نقطة فريق الإتصالات صاحب الوصافة برصيد 19 نقطة.



ويخرج أكتوبر صاحب المركز السادس برصيد 12 نقطة لملاقاة جينيس صاحب المركز الخامس برصيد 13 نقطة.



ترتيب المجموعة الخامسة:



1) الدخان 19 نقطة

2) الإتصالات 19 نقطة

3) حلوان العام 18 نقطة

4) جولدي 17 نقطة

5) جينيس 13 نقطة

6) أكتوبر 12 نقطة

7) أبو النمرس 11 نقطة

8- القومي 11 نقطة

9) بشتيل 9 نقاط

10) الصف 8 نقاط

11) الصيد 6 نقاط

12) المعادي 5 نقاط

13) البدرشين 4 نقاط

14) العياط نقطتين







