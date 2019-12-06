سامح شكري: لا يوجد قمع في مصر وكل ما يحدث يكون ضمن الإجراءات القانونية





وتساءل "شكري"، خلال منتدى الحوار الأورومتوسطي بالعاصمة روما، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، ما هو التعريف لكلمة قمع، وتقييد الحريات، معقبا: "لا اعتقد أن الوضع مقارب لمثل هذه المصطحات"، لافتًا إلى أن ممثلي الصحافة والإعلام يطلبون التوضيح من النائب العام بشأن ما يتم اتخاذه من إجراءات.



وأضاف أن هناك ممارسات قانونية تختص بإنفاذ القانون، ولا تسمى قمعًا، موضحًا أن النقاش فيما بين مصر وأمريكا مستمر، ويتناول كل الأوضاع، ومنها الأسلوب الذي تتطرق به الحكومة لقضايا حرية التعبير والحريات المدنية وحقوق الإنسان.



ولفت وزير الخارجية، إلى أن قضايا حقوق الإنسان لا تتعلق فقط بحقوق سياسية أو مدنية، ولكن حقوق الإنسان تشمل أيضا التعليم، والإسكان، والصحة.



قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه لابد من توخي الحذر في وصف الأوضاع والأمور في مصر، حيث لا يجب استخدام لغة نارية مثل وجود قمع وتقييد للحريات في مصر.