تشكيل وحكام مباراة فاركو والمنصورة بالقسم الثاني

تقام اليوم مباراة فاركو المنصورة، في الجولة السابعة من دوري القسم الثاني، على ملعب المكس بالإسكندرية.



يخوض المنصورة المباراة بتشكيل تكون من : عاطف نصحي، أحمد فوزي، محمد نجاتي، وائل عبده، حازم هاني، محروس محمد بومبه، عبد الرحمن حسان، أحمد عبد العال، محمود مرزوق، عبد السميع ابراهيم، أحمد رجب هريسه.



البدلاء : فتحي سلامه، حسام جلال، محمد سعيد، فتوح المتولي، شاكر أشرف، محمد توكل، نادر السيد.



تشكيل فاركو : محمود السيد، حسن جمعه، سليم عبد الخالق، أحمد العزب، أحمد سعيد، أحمد البحراوي، رفعت مفتاح، أحمد ناصف، هشام فتح الله، علي بهيج، كريم حسن.



البدلاء : أحمد خطاب، احمد عوض، جابر كامل، ناصر البوهي، أحمد حسين، احمد زغلول، يجيى زايد.



يدير المباراة الحكم محمد معروف، يعاونه تامر رشاد، ومحمد رشاد، وحكم رابع أحمد خضر.