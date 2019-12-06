رئيس جامعة القاهرة يعفي من توفى والده أثناء الدراسة من المصروفات

وأضاف الخشت، أنه يعلن عن ذلك على صفحته الآن لأن الإعلان الداخلي في الكليات لم يصل إلى كل الطلاب، مضيفًا أن بعض بناتنا وأبنائنا لا يعرفون هذا القرار ويتعرضون لمصاعب نتيجة عدم تسديد المصروفات الدراسية.



