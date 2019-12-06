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رئيس جامعة القاهرة يعفي من توفى والده أثناء الدراسة من المصروفات

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 02:50 م
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رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة
آية حمروشي
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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إعفاء طلاب جامعة القاهرة الذين يتوفى والدهم أثناء فترة دراستهم بالجامعة من المصروفات الدراسية.

وأضاف الخشت، أنه يعلن عن ذلك على صفحته الآن لأن الإعلان الداخلي في الكليات لم يصل إلى كل الطلاب، مضيفًا أن بعض بناتنا وأبنائنا لا يعرفون هذا القرار ويتعرضون لمصاعب نتيجة عدم تسديد المصروفات الدراسية.

وأرسل، إلى طلاب جامعة القاهرة، رسالة طمأنة قائلًا: بناتي وأبنائي، لا تحملوا أي هم؛ فنحن معكم، ودائمًا وسطكم، وأنتم في قلب جامعة القاهرة.
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