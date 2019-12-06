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الحبيب الجملي: "نهاية الأسبوع المقبل.. أعلن عن تشكيل الحكومة الجديدة"
الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 02:41 م
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مروى الجلاصي
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أكد رئيس الحكومة المكلف حبيب الجملي، أن الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة سيكون نهاية الأسبوع القادم على أقصى تقدير وليس هناك تجاوز للآجال الدستورية.
وشدد الجملي على أن الحكومة القادمة ستكون حكومة كفاءات، قادرة على تحسين الأوضاع في البلاد، وفق تعبيره في تصريح إعلامي أفاد به اليوم الجمعة 06 ديسمبر 2019.
كما أكّد الجملي أنه لم يتم إلى حد الآن الفصل في الحقائب الوزارية، مشيرا إلى وجود ترشيحات كثيرة من الأحزاب ومن خارجها، وشدد على أن وزارات السيادة ستبقى محايدة، معبرا في الوقت نفسه عن احترامه لقرارات بعض الأحزاب عدم المشاركة في الحكومة.
وأوضح رئيس الحكومة المكلف أن الحكومة الجديدة لن تكون حكومة مصغرة أو فيها أقطاب وزارية، والمرحلة المقبلة تقتضي الإبقاء على نفس الوزارات، مفيدا بأنه سيكون للنساء حضور لافت في الحكومة القادمة.
ويذكر بأن رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي، كان قد نشر تغريدة على حسابه بتويتر أكّد فيها أنّه سيعلن قريبا عن "استراتيجية كاملة تهدف الى إنقاذ البلاد ومؤسسات الدولة من الإفلاس".
وأوضح الجملي في التغريدة، أنّ هذه الإستراتيجية سيتمّ تنفيذها بالتنسيق مع مؤسسة رئاسة الجمهورية، بعد تسلّم عديد الملفات الخاصة بالفساد في أكثر من مؤسسة.
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