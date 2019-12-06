الحبيب الجملي: "نهاية الأسبوع المقبل.. أعلن عن تشكيل الحكومة الجديدة"

أكد رئيس الحكومة المكلف حبيب الجملي، أن الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة سيكون نهاية الأسبوع القادم على أقصى تقدير وليس هناك تجاوز للآجال الدستورية.





وشدد الجملي على أن الحكومة القادمة ستكون حكومة كفاءات، قادرة على تحسين الأوضاع في البلاد، وفق تعبيره في تصريح إعلامي أفاد به اليوم الجمعة 06 ديسمبر 2019.





كما أكّد الجملي أنه لم يتم إلى حد الآن الفصل في الحقائب الوزارية، مشيرا إلى وجود ترشيحات كثيرة من الأحزاب ومن خارجها، وشدد على أن وزارات السيادة ستبقى محايدة، معبرا في الوقت نفسه عن احترامه لقرارات بعض الأحزاب عدم المشاركة في الحكومة.

وأوضح رئيس الحكومة المكلف أن الحكومة الجديدة لن تكون حكومة مصغرة أو فيها أقطاب وزارية، والمرحلة المقبلة تقتضي الإبقاء على نفس الوزارات، مفيدا بأنه سيكون للنساء حضور لافت في الحكومة القادمة.



