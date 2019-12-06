محافظ بني سويف ونائبيه يؤدون أول صلاة جمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز

أدى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أول صلاة جمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف، منذ توليه المنصب، نهاية الإسبوع الماضي، وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة، وبلال حبش نائبي المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، والمحاسب وجيه عبد الرازق رئيس المدينة، والشيخ رفيق عاشور وكيل مديرية الأوقاف، والمستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس إدارة المسجد وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، وجموع المصلين.





وتناولت الخطبة التي ألقاها الشيخ أحمدعبد العال، إمام وخطيب المسجد، موضوع "من سنن الله الكونية إجراء الأسباب على المسببات" والدعوة إلى الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله، مستشهدا ببعض الأمثلة والقصص التي وردت في القرآن الكريم عن حتمية الأخذ بالأسباب وطلب العون والتوكل على الله، مدللا بقصة ذي القرنين وطلبه القوة ممن لاذوا به خوفا من قوم يأجوج ومأجوج، على الرغم من تمكينه وأخذه الأسباب" فأتبع سببًا"، حيث جاء على لسانه في القرآن "ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة..."، والدعوة إلى العمل الجاد والتكاتف وعدم التواكل لتحقيق ما نصبوا إليه.



