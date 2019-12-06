لمتابعة التغيرات المناخية.. لجنة من حماية الشواطئ تعاين رأس غارب (صور)

قامت ظهر اليوم الجمعة لجنة من إدارة حماية الشواطئ بمحافظة البحر الأحمر، بمعاينة شواطئ راس غارب شمال المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، بمتابعة شواطئ رأس غارب.





ومن جانبه أكد اللواء إيهاب رأفت رئيس مجلس مدينة غارب أن لجنة حماية الشواطئ قامت بمعاينة شواطئ منطقة 30 مسكن، ومنطقة الملاحة، وشاطىء المنطقة الجنوبية وذلك بناءا على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر لمتابعة شواطئ المدينة من التغيرات المناخية.



