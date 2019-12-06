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لمتابعة التغيرات المناخية.. لجنة من حماية الشواطئ تعاين رأس غارب (صور)

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 02:41 م
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بوابة الفجر
محمد طه
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قامت ظهر اليوم الجمعة لجنة من إدارة حماية الشواطئ بمحافظة البحر الأحمر، بمعاينة شواطئ راس غارب شمال المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، بمتابعة شواطئ رأس غارب. 

ومن جانبه أكد اللواء إيهاب رأفت رئيس مجلس مدينة غارب أن لجنة حماية الشواطئ قامت بمعاينة شواطئ منطقة 30 مسكن، ومنطقة الملاحة، وشاطىء المنطقة الجنوبية وذلك بناءا على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر لمتابعة شواطئ المدينة من التغيرات المناخية. 

ورافق اللجنة ادارة البيئة والأزمات بالوحدة المحلية وذلك للوقوف على التغييرات المناخية وما يصاحبها من أمواج تاثر علي شواطىء المدينة، حيث تسبب زيادة التآكل، وذلك لتقليل النحر بالشواطىء داخل المدينة، ورفع مذكرة بما وصلت إليه شواطئ مدينة رأس غارب لمحافظ البحر الأحمر.
لمتابعة التغيرات المناخية.. لجنة من حماية الشواطئ تعاين رأس غارب (صور)
لمتابعة التغيرات المناخية.. لجنة من حماية الشواطئ تعاين رأس غارب (صور)
لمتابعة التغيرات المناخية.. لجنة من حماية الشواطئ تعاين رأس غارب (صور)
لمتابعة التغيرات المناخية.. لجنة من حماية الشواطئ تعاين رأس غارب (صور)
لمتابعة التغيرات المناخية.. لجنة من حماية الشواطئ تعاين رأس غارب (صور)
لمتابعة التغيرات المناخية.. لجنة من حماية الشواطئ تعاين رأس غارب (صور)
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