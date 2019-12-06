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"بشقتين بطيخ".. بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها (صور)

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 02:36 م
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الممثلة الشابة على التواصل الدائم مع مُتابعيها، ومشاركتهم صور من اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".


نشرت بسنت شوقي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صور تجمعها مع شقيقتها، من أول طفولتهما معا ومراحل تطور الحياة.


وعلقت بسنت على المنشور الخاص بها قائلة"لأختي العاقلة الراسية الهادية.. اللي أنا وداليا دايما بنتسأل ازاي ياسمين اختكم ..ربنا معاكي يابنتي وتفضلي تستحملينا وتصورينا..عيد ميلاد سعيد".


يذكر أن بسنت شوقي من مواليد شهر مايو، ودرست إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية، بدأت مشوارها في مجال التمثيل من خلال عرض مسرحي "حكاوي التحرير" عام 2011 مع المخرجة سندس شبايك، ثم قررت أن تنمي موهبتها فالتحقت في نفس العام بورش تدريبية في التمثيل مع أحمد كمال ومروة جبريل، كما التحقت في العام التالي بدورة تدريبية في ستوديو ماجي فلانيجان في مدينة نيويورك، واتجهت بسنت للتمثيل في السينما والتليفزيون عام 2013، حيث شاركت خلال هذا العام في بطولة مسلسل "سم مؤقت"، ونالت في نفس العام أول بطولة سينمائية لها من خلال فيلم "أسرار عائلية"، بعد اكتشاف المخرج هاني فوزي لها.
"بشقتين بطيخ".. بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها (صور)
"بشقتين بطيخ".. بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها (صور)
"بشقتين بطيخ".. بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها (صور)
"بشقتين بطيخ".. بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها (صور)
"بشقتين بطيخ".. بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها (صور)
"بشقتين بطيخ".. بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها (صور)
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بسنت شوقي

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