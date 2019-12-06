"بشقتين بطيخ".. بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها (صور)

تحرص الممثلة الشابة على التواصل الدائم مع مُتابعيها، ومشاركتهم صور من اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".









نشرت بسنت شوقي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صور تجمعها مع شقيقتها، من أول طفولتهما معا ومراحل تطور الحياة.





وعلقت بسنت على المنشور الخاص بها قائلة"لأختي العاقلة الراسية الهادية.. اللي أنا وداليا دايما بنتسأل ازاي ياسمين اختكم ..ربنا معاكي يابنتي وتفضلي تستحملينا وتصورينا..عيد ميلاد سعيد".