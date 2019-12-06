وزير الخارجية: نسعى لجذب استثمارات أمريكية أكبر إلى السوق المصري

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك حوار مستمر في مصر حول مسائل عدة، حيث هناك اهتمام بملف حقوق الإنسان، وتركيز عليه.





وأشار "شكري"، خلال منتدى الحوار الأورومتوسطي بالعاصمة روما، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن العلاقة الاستراتيجية الهامة التي تربط بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية تجعل من الولايات المتحدة شريك كبير وحليف لمصر، حيث درجة من النجاح تعتمد على مدى النجاح في العلاقات مع أمريكا.



