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وزير الخارجية: نسعى لجذب استثمارات أمريكية أكبر إلى السوق المصري
الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 02:35 م
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هدى عبدالرازق
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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك حوار مستمر في مصر حول مسائل عدة، حيث هناك اهتمام بملف حقوق الإنسان، وتركيز عليه.
وأشار "شكري"، خلال منتدى الحوار الأورومتوسطي بالعاصمة روما، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن العلاقة الاستراتيجية الهامة التي تربط بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية تجعل من الولايات المتحدة شريك كبير وحليف لمصر، حيث درجة من النجاح تعتمد على مدى النجاح في العلاقات مع أمريكا.
وأضاف وزير الخارجية، أن مصر تتطلع إلى نفس قدر التفاعل والتشاور فيما يتعلق بأفضل أسلوب لمعالجة قضايا المنطقة مع أمريكا، فضلا عن سعي مصر لجذب استثمارات أمريكية أكبر في السوق المصري، وهو سوق ربحي، ولديه طاقات ضخمة.
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