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هنا الزاهد تريند على تويتر بعد كشفها عن كواليس فرحها مرورًا بمرضها

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 02:26 م
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هنا الزاهد
هنا الزاهد
شيماء يونس
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تصدرت الفنانة هنا الزاهد، تريند موقع التديونات القصيرة " تويتر"،  وذلك بعد ظورها أمس الخميس، في لقاء مع الإعلامية مني الشاذلي في برنامج "معكم مني الشاذلي"، على فضائية cbc.

وتحدثت هنا الزاهد، خلاله عن تفاصيل حفل زفافها من أحمد فهمي، مواقف مع شقيقتها ومرضها في شهر العسل.

وقالت هنا الزاهد، "من كثرة الأحداث لا أعلم من أين أبدأ"، وبدأت حديثها بالفرح وسعادتها في ذلك اليوم، معبرة عن فرحتها " كنت مبسوطة جدًا وكنت برقص كتير من الفرحة وموقفتش خالص".


ووضحت هنا الزاهد، أنه خلال جلسة التصوير، أن أحمد فهمي يقوم بالقاء جمل مضحكة موضحة "أنا مش بتاع الكلام ده" ورد "هنا": "أن دا مش ستايل أحمد فهمي"، وأثناء الفرح أحمد فهمي قال" أنا مكنتش متخيل أني اعمل فرح".

وضحت هنا الزاهد، عن أحداث مسلسل "قصة حب"، فهو قصة رومانسية، أشترك في التمثيل معها الفنان أحمد حاتم، حيث علقت علي أحمد قائلة: " أنسان محترم وبحبه جدا وجميل وجدع"، وتابعت حديثها أن المخرج ركز كثيرا في التفاصيل من شعري و لبسي وأدائي وأداء أحمد حاتم وأيضا الألوان، ويعتبر من أكثر الأفلام التي استمتعت بها، حيث أنه من أخراج عثمان أبو لبن و إنتاج ياسر صلاح. 


 وتطرقت هنا إلي شهر العسل الذي استغرق ثلاثة أيام فقط، وبعدها شعرت بتعب شديد، حيث قالت: "أنا مشتفتش يوم عدل بعد الفرح، أول ما ركبت الطيارة بعد الفرح وإحنا رايحين سنغافورة حسيت بوجع في الظهر، وحسيت إن بطني بتتقطع من التعب، وأخذت مسكنات ولما وصلنا سنغافورة تعبت وأحمد جري بيا يسأل على مستشفى". ويذكر أن هنا مواليد 5 يناير 1994، بدأت مسيرتها في الإعلانات قبل أن تدخل عالم الدراما في مسلسل فرق توقيت، ظهرت في فيلمها الأول خطة جيمي في عام 2014. ولعبت دورا رئيسيا في مسلسل سك على إخواتك الذي عرض على قناة إم بي سي مصر. ويعتبر مسلسل "الواد سيد الشحات"، أخر اعمالها في رمضان، أحداث المسلسل حول شاب مكافح يعمل كمندوب مبيعات، وهو أحمد فهمي الذي يجسد دور "سيد"، ويتزوج من فتاة غنية وهي هنا الزاهد وتظهر بشخصية "ريتاج"، ومن تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز، وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، ومن بطولة أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبد الرحمن.
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الكلمات المفتاحية

هنا الزاهد وأحمدي فهمي هنا الزاهد فرح هنا الزاهد

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